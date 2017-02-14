16-я Северо-Каспийская Региональная выставка «Атырау Нефть и Газ»

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ



Global Oil&Gas Atyrau 2017 в новом Выставочном Центре города Атырау,

по проспекту Абулхайыр хана, 79.

Преимущества участия в выставке Global Oil&Gas Atyrau 2017:

Достигнута договоренность между Акиматом Атырауской области и ТОО Iteca о совместном проведении значимых профильных событий в период с 11 по 13 апреля 2017 года – выставки Global Oil&Gas Atyrau и Международного инвестиционного Форума «Атырау Инвест». Участники форума, представители центральных и местных государственных органов, национальные компании примут участие в работе выставки.

Свое участие в выставке уже подтвердили компании из Ирана, Италии, Швейцарии, США, России и Казахстана; По результатам предварительной регистрации этого года, выставку планируют посетить:

представители нефтяных и сервисных компаний; нефтеперерабатывающих, нефтехимических и газовых заводов; геологоразведочных; горнодобывающих; энергетических; проектных и инжиниринговых компаний

первые руководители, заместители, начальники отделов снабжения, инженера, геологи, технические специалисты



Официальная поддержка

Министерство энергетики РК

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