16-я Северо-Каспийская Региональная выставка «Атырау Нефть и Газ»
14 февраля, 2017
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11–13 АПРЕЛЯ 2017 АТЫРАУ, КАЗАХСТАН
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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ
Global Oil&Gas Atyrau 2017 в новом Выставочном Центре города Атырау,
по проспекту Абулхайыр хана, 79.
Преимущества участия в выставке Global Oil&Gas Atyrau 2017:
По результатам предварительной регистрации этого года, выставку планируют посетить:
- Достигнута договоренность между Акиматом Атырауской области и ТОО Iteca о совместном проведении значимых профильных событий в период с 11 по 13 апреля 2017 года – выставки Global Oil&Gas Atyrau и Международного инвестиционного Форума «Атырау Инвест». Участники форума, представители центральных и местных государственных органов, национальные компании примут участие в работе выставки.
- Свое участие в выставке уже подтвердили компании из Ирана, Италии, Швейцарии, США, России и Казахстана;
- представители нефтяных и сервисных компаний; нефтеперерабатывающих, нефтехимических и газовых заводов; геологоразведочных; горнодобывающих; энергетических; проектных и инжиниринговых компаний
- первые руководители, заместители, начальники отделов снабжения, инженера, геологи, технические специалисты
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Официальная поддержка
Министерство энергетики РК
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Золотой партнер
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Для участия в выставке, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам проекта:
Марина Ли: +7 (727) 258 34 34 (вн. 222), marina.li@iteca.kz
Гульназ Курбанова: +7 (727) 258 34 34 (вн. 223), gulnaz@iteca.kz
Организаторы: ТОО «Iteca», ITE Group PLC