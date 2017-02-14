«Данфосс» выступил партнером соревнования чемпионата «Молодые профессионалы»

В Казани в начале февраля 2017 года прошел региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который стартовал одновременно на нескольких площадках. В учебных корпусах и мастерских Казанского строительного колледжа конкурсанты выступили по компетенциям строительного комплекса. Участники продемонстрировали свои умения в 15 направлениях. «Данфосс» уже традиционно выступил партнёром в организации и проведении соревнования в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования», в рамках которой лучшие специалисты в области холодообеспечения Татарстана показали свои навыки, используя стенды с оборудованием и технологиями компании.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил соревнования, в частности, он познакомился с молодыми холодильщиками. Среди почетных гостей соревнований были Хамит Мавлияров, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Константин Цицин, генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ, Энгель Фаттахов, вице-премьер РТ - министр образования и науки РТ, Ирек Файзуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и Александр Проснев, директор Казанского строительного колледжа.

Высокий уровень организации чемпионата в Татарстане отметил Виталий Макаров, эксперт из Санкт-Петербурга. Делясь впечатлениями с Рустамом Миннихановым, он сообщил, что профессионализм российских участников WorldSkills растёт с каждым годом. После проведения конкурса зрители и участники получили возможность осмотреть учебные стенды компании «Данфосс» и познакомиться с новейшими разработками в области холодоснабжения и систем кондиционирования.