KSB представил новинку сезона – насос Etaline L

В рамках расширения серии насосов Etaline с патрубками в линию, широко применяемых в инженерных системах зданий и сооружений, концерн KSB представил новейший in-line насос - Etaline L горизонтального или вертикального монтажа.

Насос Etaline L найдет свое применение в системах водяного отопления, контурах охлаждения, системах кондиционирования воздуха, установках водоснабжения, установках хозяйственного водоснабжения, промышленных системах циркуляции, технике плавательных бассейнов. Насосы

Etaline L оснащаются трехфазными или однофазными электродвигателями мощностью от 0,1 до 3 кВт, доступны в 12 типоразмерах, работают в диапазоне подач до 95 м3/ч и напоров до 21 м.

Корпусные детали и уплотнения рассчитаны на давление до 10 бар, допускаемые температуры перекачиваемой жидкости до 120оС в стандартном исполнении. Возможны различные варианты материального исполнения — серый чугун, бронза или полисульфон. По выбору заказчика насос может комплектоваться системой частотного регулирования PumpDrive.