VALTEC расширяет номенклатуру резьбовых фитингов

Ассортимент резьбовых фитингов VALTEC пополнился угольником VTr.092 с диаметром патрубков 1/4”. Новинка упрощает подключение арматуры с боковыми вспомогательными патрубками, такой как:

– шаровой кран с дренажом и воздухоотводчиком VT.245;

– шаровой кран с дренажом и обратным клапаном VT.248;

– обратный клапан с дренажом и воздухоотводчиком VT.171;

– балансировочный клапан VT.054;

– редуктор давления VT.085 и пр.

У перечисленных изделий патрубки имеют внутреннюю резьбу 1/4". Однако не всегда получается так, что они расположены удобно для пользователя. Например, возможна такая ситуация: в редуктор VT.085 должен монтироваться манометр с тыльным подключением, а у монтажника есть только с нижним. Для этого и подобных случаев в ассортимент VALTEC включен угольник VT.092 с внутренней и наружной резьбой 1/4". Патрубок фитинга с наружной резьбой имеет кольцо из EPDM. Использовать дополнительный уплотнительный материал при монтаже этого соединения не требуется.