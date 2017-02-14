На производственной площадке БАЗ побывала делегация «Газпрома»

В частности, Благовещенский арматурный завод (входит в состав Объединенной металлургической компании) посетила делегация ООО «Газпром трансгаз Уфа» во главе с генеральным директором Шамилем Шариповым. В составе делегации предприятие также посетили генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Ахметшин, заместитель генерального директора-главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Раис Кускильдин и руководитель филиала «Газпромбанка» в г. Уфе Роза Уразгильдеева.

Визит состоялся в рамках программы по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Республики Башкортостан в интересах ПАО «Газпром». Во время визита гости побывали в механосборочном и сталелитейном цехах, на складе готовой продукции. Затем в рамках круглого стола представители «Газпрома» и Благовещенского арматурного завода обсудили перспективы сотрудничества.