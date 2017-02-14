На предприятиях ОМК завершен аудит производственной системы

Предприятия Объединенной металлургической компании (АО «ОМК», г. Москва) завершили годовой цикл аудита производственной системы по методике японской компании «Тойота». По их результатам все заводы ОМК добились прогресса по сравнению с первым аудитом, состоявшимся год назад, а самый высокий балл получил Выксунский металлургический завод. За это ВМЗ удостоился бронзовой медали за развитие производственной системы по принципам «Тойоты» и стал первым в мире предприятием металлургической отрасли, отмеченным данной наградой.

В аудиторском заключении Toyota Engineering Corporation говорится, что производство на ВМЗ организовано на высоком уровне. В частности, высокую оценку получили проделанная на заводе работа по снижению запасов и повышению эффективности логистики, оптимизация системы содержания и обслуживания оборудования, эргономичные рабочие места и инструменты ежедневного контроля производства. Также отмечается, что в целом во всех дивизионах ОМК заметно выровнялся уровень развития производственной системы.

По словам руководства ОМК, достижение высокого уровня развития производственной системы на ВМЗ по методике «Тойота» говорит о возможности применения данных инструментов в такой сложной отрасли, как металлургия. Это, в свою очередь, задает высокую планку для всей отрасли. Признание достижений ВМЗ экспертами японской компании еще раз подтверждает эффективность работы и высокое качество продукции предприятия. Профессионализм коллектива и грамотное управление позволили создать на заводе гибкое и эффективное производство, максимально удовлетворяющее самым жестким требованиям клиентов.