В Торгово-промышленной палате РФ пройдет международный форум по нефтепереработке

Нефтегазовый журнал «ИнфоТЭК» совместно с Комитетом ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК проведут Международный форум «НЕФТЕГАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-2017: НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ». Он состоится 1-2 марта 2017 г. в Москве, ТПП РФ (Ильинка 6). Мероприятию оказывают поддержку Торгово-промышленная Палата РФ, Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков России, Союз нефтегазопромышленников России, Союз химиков России, ФСТЭК, Ростехнадзор. Генеральный партнер ПАО «ЛУКОЙЛ».

Вопросы промышленной безопасности, включающей в себя целый спектр направлений, находятся сегодня в центре внимания руководителей компаний нефтегазового комплекса РФ. В связи с этим в рамках форума планируется проведение ряда мероприятий, в том числе заседание комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ, конференции по промышленной, экологической, информационной безопасности, консультационный семинар МЧС по противопожарной безопасности НПЗ и НХЗ, а также церемония награждения «Самый безопасный НПЗ».

Основные темы форума:

- анализ опасных событий на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и пути их устранения;

- совершенствование нормативной базы и правоприменительной практики промышленной безопасности;

- новые методы контроля за состоянием оборудования;

- защита информационных систем и АСУ ТП;

- экологическая безопасность и новые тенденции в утилизации нефтяных отходов.

В деловой программе форума примут участие более 40 ключевых докладчиков: представители Минпромторга, Минэнерго, МЧС, Минприроды, Ростехнадзора, Росприроднадзора, ФСТЭК, российские и зарубежные представители крупных компаний нефтегазового комплекса , научных институтов, системных интеграторов.

К участию в работе форума приглашаются Руководители компаний, начальники управлений, департаментов по промышленной безопасности и охране окружающей среды, специалисты по экологической безопасности, производственного контроля, начальники отделов охраны труда, экологии, ГОСЧ, начальники служб промышленной и пожарной безопасности, специалисты инженерно-технических служб, производители и поставщики оборудования, сервисные компании, все заинтересованные лица.

По материалам организаторов