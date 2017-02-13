«Ижорские заводы» поставляют оборудование для Болгарской АЭС

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, начали отгрузку основной части оборудования для АЭС Белене (Болгария), изготовленного в рамках договора с АО «Атомстройэкспорт», заключенного в 2008 году.

Так, начиная с 20 января 2017 года из цехов Ижорского завода в Морской порт Санкт-Петербурга для дальнейшей транспортировки в Болгарию осуществляется отгрузка оборудования, в том числе одного корпуса реактора, двух компенсаторов давления, восьми гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны реактора, шестнадцати гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны реактора. Еще один корпус реактора, а также два комплекта трубных узлов ГЦТ и два приспособления для центровки будут отгружены болгарскому заказчику отдельной партией в течение 2017 года в соответствии с графиком, согласованным АО «Атомстройэкспорт» и НЭК ЕАД.

Всего в соответствии с договором Ижорские заводы изготовили два комплекта реакторного оборудования для болгарской атомной электростанции, в том числе два корпуса атомных реакторов, внутрикорпусные устройства, блоки верхние, компенсаторы давления, гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ), гидроемкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ), узлы главного циркуляционного трубопровода и другое оборудование первого контура АЭС.

С момента завершения изготовления оборудование находилось на ответственном хранении на предприятии. В конце 2016 года болгарской стороной была проведена инспекция оборудования. Как отмечает производитель, оборудование для АЭС «Белене» соответствует самым высоким стандартам ядерной безопасности, а его хранение осуществлялось с соблюдением всех норм и требований.