«Транснефть» планирует реконструировать нефтепровод «Красноярск – Иркутск»

В рамках плановой реконструкции объектов производственной инфраструктуры в 2017 году «Транснефть – Восток» выполнит замену более 100 км трубы действующего магистрального нефтепровода «Красноярск – Иркутск» (Иркутская область).

Сообщается, что работы уже начались на трех участках линейной части. Так, на участке Тайшет – Замзор будет заменено 29,5 км трубы, на участке Тулун-Кимильтей – 40,5 км, на подводном переходе через р. Бирюсу – 1,2 км. Кроме того, более 34 км новой трубы будет уложено на отрезке линейной части магистрального нефтепровода от Нижнеудинска до Тулуна.

Работы по замене трубы ведутся в соответствии с планом технического перевооружения и развития объектов ООО «Транснефть – Восток» и начались с опережением сроков. Завершение работ планируется в четвёртом квартале 2017 года. Проводимая реконструкция позволяет поддерживать высокий уровень надежности транспортировки нефти западносибирских месторождений в Восточную Сибирь.