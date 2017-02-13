VALTEC: вести с AquaTherm Moscow 2017

Участником стартовавшей 7 февраля 21-й Международной выставки AquaTherm Moscow 2017 стала компания VALTEC. В этом году посетителям была представлена совершенно новая техническая экспозиция, демонстрирующая комплексный подход VALTEC в решении различных задач в области отопления и водоснабжения. Стенды условно группируются по зонам с учетом интересов гостей разных категорий – строителей и проектировщиков, монтажников и продавцов инженерной сантехники, тех, кто занимается малоэтажным строительством.

В зоне, адресованной всем посетителям, компания разместила стенд со своими новинками. При знакомстве с ним особенное внимание рекомендуем уделить линейке насосно-смесительных узлов для водяного теплого пола. К выставке выпущены новые издания технического отдела VALTEC: буклет «Новинки 2017», сборник «Статьи технических специалистов 2017», альбом «Этажные и квартирные коллекторные узлы систем отопления для многоквартирных домов», 240-страничный «Прайс VALTEC зима 2017». На выставке предложены консультации по работе с бесплатными программами VALTEC для проектирования инженерных систем. Также на выставке состоялась презентация нового видеоролика VALTEC – «Комплексные решения по системам отопления и водоснабжения», который транслировался на центральном и всех периферийных мониторах стенда.