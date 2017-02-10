В октябре 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского

рынка ремонта нефтепромыслового инструмента. Рынок ремонта нефтепромыслового инструмента входит в состав рынка нефтесервисных услуг. По оценкам экспертов

рынка, объем российского рынка нефтесервисных услуг составил в 2015 г.

$27,9 млрд. Рынок ремонта нефтепромыслового инструмента зависит от успешности работы нефтедобывающих компаний. Основная

доля добытой нефти в России в 2015 году приходится на Уральский ФО – 55%. Далее следует Приволжский ФО – 23%.

На третьем месте Сибирский ФО – 10%. Таким образом, основные поставки нефтепромыслового инструмента поставляются

в три федеральных округа.

Крупнейшим игроком нефтепромысла в 2015 году по объемам выручки является ПАО «ТАТНЕФТЬ» – 38%.

Далее следует ПАО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» – 21%. Замыкает тройку лидеров ОАО «УДМУРТНЕФТЬ» – 9%.

Можно предположить, что значительные поставки нефтепромыслового инструмента (и его ремонт)

приходятся на данные компании. Осенью 2015 года один из крупнейших игроков на рынке ремонта нефтепромыслового инструмента

Ишимбайский машиностроительный завод прекратил свою деятельность. ИМЗ, признанный банкротом,

специализировался на изготовлении нефтепромыслового оборудования, инструмента и запасных частей к нему.

Доля рынка в России в зависимости от типа продукции составляла 20–25%.

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