«ФосАгро» запустила в Череповце новый цех по ремонту ТПА

Компания «ФосАгро» планирует уже в текущем году запустить на своей площадке в Череповце новые производства карбамида и аммиака. В преддверии этого события состоялся ввод в эксплуатацию нового цеха по ремонту трубопроводной арматуры, оборудованного по последнему слову техники. Затраты на строительство и оснащение нового производственного объекта равны 270 миллионам рублей.

Новые мощности компании понадобились с целью модернизации производства и обновления ремонтной базы. Оборудование цеха позволит осуществлять необходимый ремонт мощностей в самые короткие сроки - почти втрое быстрее, чем ранее. Кроме того, цех способен не только полностью удовлетворить все нужды «ФосАгро» в ремонте трубопроводной арматуры, но и оказывать профильные услуги по ремонту сторонним организациям.

«ФосАгро» – российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным направлением деятельности является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного (с содержанием P2O5 39% и более) фосфатного сырья – апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака. В Группу «ФосАгро» входят АО «Апатит», АО «ФосАгро-Череповец» (создано в результате слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот»), Балаковский филиал АО «Апатит», АО «Метахим», ООО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион» и АО «НИУИФ».

Анна Попова

По материалам пресс-службы «ФосАгро»