«Волгограднефтемаш» отгружает шаровые краны для «Силы Сибири»

В ОАО «Волгограднефтемаш» началась отгрузка крупной партии шаровых кранов диаметрами от 1000 до1400 мм, изготовленных по заказу ООО «Газпром трансгаз Томск» для стратегически важного для нашей страны магистрального газопровода «Сила Сибири».

Кроме того, для вышеупомянутого газопровода на Волгограднефтемаше запущено в производство 10 блоков камер приема и запуска средств очистки и диагностики диметром 1400 мм и давлением до 12 МПа. В роли заказчика также выступило томское предприятие. Этим летом оборудование будет изготовлено и отправлено к месту назначения железнодорожным транспортом.

ОАО «Волгограднефтемаш» считается одним из крупнейших российских производителей технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. Вместе с «Котельниковским арматурным заводом» (г. Котельниково Волгоградской обл.) входит в состав Группы компаний «СГМ» и специализируется на выпуске реакторов, коксовых камер, колонн, сепараторов, емкостей, кожухотрубчатых теплообменников, нефтяных насосов, устройств камер запуска и приема средств очистки и диагностики и трубопроводной арматуры. Главной особенностью предприятия является возможность изготовления крупногабаритного и нестандартного оборудования в полной заводской готовности.

Анна Попова

По материалам пресс-службы ООО «ВНМ»