ARMATURY Group осуществила поставку в адрес GAZ-SYSTEM

В январе ARMATURY Group поставила польской газовой компании GAZ-SYSTEM арматуру общей стоимостью порядка 80 млн рублей. В поставку входят шаровые краны и задвижки, которые будут установлены в газопровод Lwówek - Odolanów. Трубопроводная линия под высоким давлением имеет диаметр 1000 мм и длину 168 км.

«Мы получили заказ в открытом конкурсе в 2015 г. Поставки разделились в четыре этапа и выполнялись в течении 2016 г. Арматура была предназначена для надземной и подземной части трубопровода, поэтому на часть изделий необходимо было нанести специальное покрытие протегол, которое защищает установленные под землей части арматуры», – отмечает Карел Малхарек, руководитель по продажам в Польшу.

Всего ARMATURY Group поставила на данный объект 106 единиц арматуры. В основном это были шаровые краны К92 диаметром DN 150 и DN 1000 на PN 100, остальную часть представляли цельносварные задвижки. Крупнейшей арматурой по весу и габаритам являлись шаровые краны в трубу с диаметром 1000 мм. Всех шесть данных кранов оснащены удлинителем управляющей цапфы и системой дистанционного управления электрогидроприводом.

АО «ARMATURY Group» основано в 2000 году благодаря слиянию трёх компаний, действовавших на чешском и словацком рынках. Компания производит трубопроводную арматуру для следующих отраслей промышленности: тепловая и атомная энергетика; химия и нефтехимия; металлургия; газовая и нефтяная промышленность; водоснабжение. Также разрабатывает и производит специальную арматуру, которая регулярно применяется при особо сложных условиях. Производственная программа включает:

* шаровые краны;

* металлургическую арматуру, предназначенную исключительно металлургической промышленности;

* створчатые клапаны, специальные обратнозапорные клапаны для турбин и запорные затворы в варианте исполнения «металл-металл» для температур +550 °C;

* арматуру высоких параметров, предназначенную, прежде всего, для энергетики.

Анна Попова

По материалам пресс-службы ARMATURY Group