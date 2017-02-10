АО «СвердНИИХиммаш» продолжает поставку оборудования для АЭС «Куданкулам»

«СвердНИИХиммаш» (входит в «Атомэнергомаш») завершил поставку трех электронагревателей системы сжигания водорода для энергоблоков №1 и №2 АЭС «Куданкулам» в Индии. Сумма контракта, заключенного в апреле 2016 года, составила более 21 млн. рублей.

Система сжигания водорода предназначена для очистки сбросных газов реакторов АЭС. Функция электронагревателей – нагрев парогазовой смеси до температуры, исключающей

конденсацию влаги на катализаторе контактного аппарата при сжигании водорода. Оборудование выполнено в виде U-образного корпуса, снаружи которого размещены секции нагревателей.

«Особенность этого контракта заключается в том, что электронагреватели для индийской АЭС были поставлены с опережением графика. Согласно подписанному контракту оборудование должно было быть поставлено в апреле этого года, однако по просьбе заказчика электронагреватели удалось отгрузить практически на четыре месяца раньше», - отмечает начальник научного отдела Илья Звонков.

Анна Попова

По материалам пресс-службы «Атомэнергомаша»