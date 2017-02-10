АО «ОКБМ Африкантов» отгрузило насосы на площадку Белорусской АЭС

«ОКБМ Африкантов» (входит в «Атомэнергомаш») завершило отгрузку партии насосов на строящийся 1-й энергоблок Белорусской АЭС. Перед отгрузкой состоялись приемо-сдаточные испытания насосов, в ходе которых на специальном полномасштабном стенде подтверждались их гидравлические и энергетические характеристики.

В общей сложности на станцию был отправлен 21 насос артезианского типа (ЦВА) пяти типоразмеров. Оборудование предназначено для подачи пресной воды в системы охлаждения различного оборудования энергоблока. Насосы были разработаны специально для БелАЭС. Все оборудование изготовлено в ОКБМ.

В настоящее время предприятие приступило к изготовлению насосов для строящегося второго энергоблока Белорусской станции. Поставка всей номенклатуры насосного оборудования должна завершиться в сентябре 2017 года.

Анна Попова

По материалам пресс-службы ОКБМ