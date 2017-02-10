Сегодня, 10 февраля 2017 года, дальневосточному производителю трубопроводной арматуры ПАО «Аскольд» исполнилось 74 года. Как сообщают на предприятии, 10 февраля 1943 года в Приморье был основан «Завод № 515» (ныне ПАО «Аскольд»). В первые годы работы предприятие подчинялось Наркомату боеприпасов и производило продукцию для фронта. В 1946 году завод был передан Министерству судостроительной промышленности, у него появился новый профиль деятельности - производство судовой арматуры. Предприятие было переименовано в «Арматурный Завод (П/Я 51/6)».

Одновременно с увеличением объемов и расширением номенклатуры производства судовой арматуры завод приступил к освоению навигационных гирокомпасных систем «Курс 3», «Курс 4» и вскоре начал их серийное изготовление. В свое время 80% морского и 50% рыбодобывающего флотов страны были оснащены этими системами.

В 1966 году предприятие было переименовано в «Завод «Клинкет». Основной специализацией стал выпуск сложнейших изделий приборной техники оборонного назначения и судовой трубопроводной арматуры для военного и гражданского судостроения и судоремонта. Свое нынешнее название – «Аскольд» – завод получил в марте 1967 года. В 1974 году на заводе были внедрены первые станки с числовым программным управлением. В мае 1984 года предприятие

занесено на краевую Доску почета. До 1990 года продукция «Аскольда» экспортировалась в 28 стран мира. С 2014 года ОАО «Аскольд» является действительным членом Научно-промышленной ассоциации Арматуростроителей (НПАА), с 2005 года и по настоящее время завод выступает соисполнителем экспортных контрактов для ВМС Индии, Венесуэлы, Китая и Вьетнама.

Анна Попова

По материалам пресс-службы ПАО «Аскольд»