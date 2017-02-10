АК «Фобос» получила лицензию ФСЭТАН на конструирование арматуры для ядерных установок

В начале 2017 года ЗАО «Арматурная компания «Фобос» получило лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору регистрационный номер ЦО11-115-9651 от 09.11.2016г. на право конструирования оборудования для ядерных установок. Благодаря этому в рамках лицензированной деятельности компания теперь имеет право на конструирование: - кранов шаровых DN 6-300 PN 1,6-16,0 МПа (запорные, запорно-регулирующие, быстродействующие); - клапанов обратных DN 10-200 PN 1,6-4,0 МПа; - фильтров сетчатых DN 15-150 PN 1,6-2,5 МПа; - окон смотровых DN 15-100 PN 0,6–1,6 МПа; - затворов дисковых DN 40-300 PN 0,6-2,5 МПа.
Анна Попова
По материалам пресс-службы АК «Фобос»