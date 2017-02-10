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"Пакер Сервис" успешно применил надувную 2-х пакерную систему RITTS на Куюмбинском месторождении

10 февраля, 2017 5

В декабре 2016 года на Куюмбинском месторождении (Заказчик — ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») ООО «Пакер Сервис» была успешно проведена работа по селективной стимуляции кислотным составом горизонтальной скважины в необсаженном стволе. Закачка проводилась с применением надувной 2-х пакерной системы RITTS, спускаемой на НКТ с помощью установки КРС.

Было проведено 4 стадии СКО по 20 м3 кислотного состава на каждый интервал. Межпакерный интервал составил 100 м с общей длиной необсаженного ствола 1100 м (155,6 мм — открытый ствол).

По результатам работ:

  • Применение надувных многоразовых пакерных систем зарекомендовало себя как одно из перспективных решений по селективной стимуляции горизонтальных скважин с открытым (необсаженным) стволом.
  • Данные с забойных манометров подтвердили герметичность пакеров и факт наличия необходимого перепада давления между пакерами, обеспечивающего селективность обработок;
  • Возможность изменения межпакерного интервала (от 10 до 150 м) для выбора оптимального интервала обработки;
  • Возможность проведения множественных обработок за один СПО;
  • Возможность спуска как с применением НКТ так и с ГНКТ;
  • Рекомендуется проведение работ по кислотному гидроразрыву пласта (КГРП) для обеспечения селективной обработки
  • Возможно применение при проведении повторных МСГРП в горизонтальных скважинах (обсаженные стволы) как кислотного, так и проппантного ГРП.
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