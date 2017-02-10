"Пакер Сервис" успешно применил надувную 2-х пакерную систему RITTS на Куюмбинском месторождении

В декабре 2016 года на Куюмбинском месторождении (Заказчик — ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») ООО «Пакер Сервис» была успешно проведена работа по селективной стимуляции кислотным составом горизонтальной скважины в необсаженном стволе. Закачка проводилась с применением надувной 2-х пакерной системы RITTS, спускаемой на НКТ с помощью установки КРС.
Было проведено 4 стадии СКО по 20 м3 кислотного состава на каждый интервал. Межпакерный интервал составил 100 м с общей длиной необсаженного ствола 1100 м (155,6 мм — открытый ствол).
По результатам работ:
- Применение надувных многоразовых пакерных систем зарекомендовало себя как одно из перспективных решений по селективной стимуляции горизонтальных скважин с открытым (необсаженным) стволом.
- Данные с забойных манометров подтвердили герметичность пакеров и факт наличия необходимого перепада давления между пакерами, обеспечивающего селективность обработок;
- Возможность изменения межпакерного интервала (от 10 до 150 м) для выбора оптимального интервала обработки;
- Возможность проведения множественных обработок за один СПО;
- Возможность спуска как с применением НКТ так и с ГНКТ;
- Рекомендуется проведение работ по кислотному гидроразрыву пласта (КГРП) для обеспечения селективной обработки
- Возможно применение при проведении повторных МСГРП в горизонтальных скважинах (обсаженные стволы) как кислотного, так и проппантного ГРП.