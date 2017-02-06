В Тюмени появилась карта повреждений сетей водопровода

На тюменском водоканале разработана специализированная интерактивная карта городских водопроводных сетей. Все повреждения строго фиксируются на карте с привязкой к конкретному участку сети. На основании данных и формируется программа ремонта и замена аварийных сетей. Как отмечают в регионе, она помогает специалистам выявлять наиболее проблемные участки и включать их в план ремонта. Всего на обслуживании «Тюмень Водоканала» находится более 1 тыс. км водопроводных сетей.

Если говорить в целом, то за два года на сетях водоснабжения Тюмени, связанных с раскопкой грунта, на 13% сокращено количество повреждений. Это произошло благодаря тому, что в 2015 году заменено 8,835 км наиболее аварийных участков водопроводной сети, в 2016 году – 17,605 км. Как отмечает генеральный директор компании «Тюмень Водоканал» Мугаммир Галиуллин, программа снижения аварийности на сетях водоснабжения — одно из приоритетных направлений работы. С одной стороны, от этого зависит бесперебойность обеспечения потребителей. С другой – любая утечка и связанные с ней затраты — это прямые убытки водоканала.

«Естественно, программа замены аварийных участков водопроводной сети — дело не одного дня и требует существенных затрат. И в этом вопросе крайне важно правильно расставить приоритеты. В первую очередь заменить наиболее проблемные участки, которые в большей степени оказывают влияние на бесперебойность водоснабжения потребителей», – отметил Мугаммир Галиуллин.

Во время летней ремонтной кампании специалисты проводят обследование и ревизию запорно-регулирующей арматуры, ремонт и замену наиболее аварийных участков сети. При этом, по словам Мугаммира Галиуллина, полностью исключить возникновение повреждений на такой большой протяженности невозможно. Потери есть во всех городах мира, но стоит задача — свести к минимуму риски возникновения нештатных ситуаций.

Любые работы на сетях должны быть экономически обоснованы, поскольку напрямую влияют на тариф для потребителей. Поэтому целесообразность любого ремонта тщательно анализируют заранее. В 2016 году специалисты «Тюмень Водоканала» провели капитальный ремонт и замену 457 единиц запорной арматуры, еще 93 — попали

под текущий ремонт. В 2017 году специалисты намерены заменить более 8,2 км водопроводных сетей.

Анна Попова

По материалам портала «Вслух»