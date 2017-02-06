АО «Транснефть – Сибирь» перевооружает АСУ ТП НПС «Ильичевка»

В Урайском управлении магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Сибирь» проводятся работы по техническому перевооружению автоматизированной системы управления технологическим процессом нефтеперекачивающей станции (НПС) «Ильичевка».

Техническое перевооружение началось 1 декабря 2016 года. Реконструкция объекта проводится с целью приведения системы автоматизации НПС в соответствие требованиям действующих нормативных документов и типовых проектных решений ПАО «Транснефть». В настоящее время на НПС действует релейная система автоматизации, находящаяся в эксплуатации с 1981 года. В ходе технического перевооружения на территории производственных и технологических объектов НПС «Ильичевка» будет выполнен комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. В том числе, планируется проложить более 65 км кабельной продукции, смонтировать 45 шкафов и приборных стоек, установить и произвести наладку 1329 датчиков, преобразователей и сигнализаторов. На НПС «Ильичевка» будет установлена современная микропроцессорная система автоматизации российского производства.

В настоящее время на НПС «Ильичевка» выполняются работы по монтажу опор и пролетных металлоконструкций кабельных эстакад. Закончены заводские приемо-сдаточные испытания приборных стоек, шкафов и оборудования нижнего уровня микропроцессорной системы автоматизации.

Новая автоматизированная система управления технологическим процессом НПС «Ильичевка» обеспечит высокий уровень контроля за параметрами основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования НПС, а также высокий уровень контроля состояния запорной арматуры, системы регулирования давления нефти. Ввод новой системы в промышленную эксплуатацию запланирован

на август. Новая система автоматики позволит повысить надежность эксплуатации магистрального нефтепровода Сургут — Горький — Полоцк на технологическом участке «Южный Балык — Конда».

Анна Попова

По материалам пресс-службы АК «Транснефть»