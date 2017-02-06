«СвердНИИхиммаш» поставил оборудование для индийской АЭС

АО «СвердНИИхиммаш» (входит в «Атомэнергомаш») завершило поставку трех электронагревателей системы сжигания водорода для энергоблоков №1 и №2 АЭС «Куданкулам» в Индии. Сумма контракта, заключенного в апреле 2016 года, составила более 21 млн. рублей.

Система сжигания водорода предназначена для очистки сбросных газов реакторов АЭС. Функция электронагревателей – нагрев парогазовой смеси до температуры, исключающей

конденсацию влаги на катализаторе контактного аппарата при сжигании водорода. Оборудование выполнено в виде U-образного корпуса, снаружи которого размещены секции нагревателей.

По словам представителей компании, особенность этого контракта заключается в том, что электронагреватели для индийской АЭС были поставлены с опережением графика. Согласно подписанному контракту оборудование должно было быть поставлено в апреле этого года, однако по просьбе заказчика электронагреватели удалось отгрузить практически на четыре месяца раньше.

«Атомэнергомаш» является поставщиком ключевого оборудования для АЭС «Куданкулам». В частности для третьего и четвертого блока станции предприятия компании производят парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, главные циркуляционные трубопроводы, трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование реакторного острова и машинного зала.

Анна Попова

По материалам портала «и-Маш»