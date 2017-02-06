ЧТПЗ стабильно загружен заказами

Россия намерена расширять сеть газотранспортных трубопроводов, а значит, работа предприятий по производству основных деталей для строительства трубопроводов будет востребована. К примеру, на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), одном из крупнейших в России по производству труб различного диаметра, в настоящее время стабильно загружены мощности. Предприятие в апреле 2016 года с компанией-оператором газопровода Nord Stream 2 AG заключило контракт о поставке труб большого диаметра (ТБД) для строительства двух ниток газопровода «Северный поток —2». ЧТПЗ намерен изготовить около 600 тыс. тонн труб с антикоррозионным покрытием по внутреннему и внешнему диаметру. Продукция уже производится в цехе ЧТПЗ «Высота 239» и будет отгружаться до июня 2018 года.

В советской достаточно передовой и высокотехнологичной промышленности ЧТПЗ был также лидером. Предприятие изготавливало трубы, которые использовались при строительстве трубопроводов: «Дружба», Бухара — Урал, Уренгой — Помары — Ужгород, Сургут — Полоцк, «Сияние Севера», Восточная Сибирь — Тихий океан, «Балтийская трубопроводная система», Бейнеу — Шымкент.

В 2000-х ЧТПЗ стал внедрять новые производственные принципы. Такие, например, как концепция «Белая металлургия», в рамках обоснования стратегии устойчивого развития. По этой концепции современное производство в отрасли черной металлургии, благодаря внедрению производственной культуры, высокого качества производимой продукции, экологической безопасности и соответствующей квалификации сотрудников, должно избавиться от «устойчивых в прошлом стереотипов о том, что работа с металлом традиционно относится к «черным», грязным производствам».

Анна Попова

По материалам ИА REGNUM