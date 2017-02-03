«Данфосс» представит энергоэффективные решения на выставке Aquatherm Moscow 2017

На международной выставке Aquatherm Moscow 2017 будут представлены все направления деятельности компании «Данфосс». Среди образцов – энергоэффективные решения для систем тепло и холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования, новинки силовой электроники и промышленной автоматики, а также и перспективные разработки из серии «умный дом». Экспозиция наглядно демонстрирует преимущества применения комплексного подхода при создании инженерных систем, как в многоквартирных домах, так и в коттеджном сегменте, на промышленных предприятиях и в торговых сетях.

Как отмечают в компании, в основе современной системы теплоснабжения любого сооружения – индивидуальный тепловой пункт. На стенде будет представлен образец блочного теплого пункта (БТП) заводского изготовления, теплообменные аппараты «Данфосс-Ридан» и продукция под маркой SOCLA. Среди технических решений для систем отопления – автоматические балансировочные клапаны и разные типы радиаторов с автоматическими терморегуляторами.

В коттеджной зоне можно познакомиться с технологиями водяного теплого пола и кабельного обогрева DEVI, а также с работой теплового насоса. Среди перспективных разработок - коллекторы системы отопления. Во время работы выставки инженеры компании будут консультировать посетителей по вопросам подбора оборудования, его монтажу и дальнейшей эксплуатации.

В рамках выставки пройдет конференция, на которой выступят профессионалы в различных областях. В работе секции «Энергоэффективность и безопасность систем теплоснабжения» примет участие Константин Волыхин, руководитель направления «Теплосчетчики» компании «Данфосс». В выступлении «Метрологическая стабильность измерения тепловой энергии» специалист расскажет, как решаются задачи по организации индивидуального учета теплопотребления на примере применения нового поколения ультразвуковых теплосчетчиков SonoSelect 10.

Анна Попова

По материалам пресс-службы «Данфосс»