Группа ЧТПЗ дала старт обучающей программе «Стажеры»

Группа ЧТПЗ запустила программу «Стажеры» с целью привлечения в компанию перспективных студентов старших курсов и выпускников вузов. Первыми участниками уже стали более 50 учащихся из МГТУ им. Баумана, МИСиС, РГУНГ им. Губкина, Высшей школы экономики, Уральского федерального университета и других ведущих вузов. Все они проходят стажировку на площадках Группы ЧТПЗ в Москве, Челябинске, Первоуральске и занимают позиции инженеров, ведущих специалистов и менеджеров в ключевых структурных подразделениях компании.

Молодые инженеры не только успешно совмещают обучение в вузе и работу на предприятии, но и принимают участие в дополнительных проектах, например, читают

лекции по металлургическим дисциплинам студентам Образовательного центра. До конца 2017 года Группа ЧТПЗ намерена привлечь порядка 100 юношей и девушек из ведущих вузов всей России.

Поиск и отбор кандидатов для участия в проекте «Стажеры» специалисты Группы ЧТПЗ проводят, в том числе, на специализированных мероприятиях – чемпионатах по кейсам, конкурсах профессионального мастерства, ярмарках вакансий. Например, World Skills Hi-Tech Harvest, Ночь карьеры в УрФУ, Cup MISiS Case, Кубок Урала по кейсам. Лучшие студенты и выпускники получают сертификаты на экскурсии на площадках компании и приглашение на стажировку. Уже сформирована база из 1700 талантливых и активных студентов России, с которыми работают специалисты дирекции по персоналу.

Анна Попова

По материалам пресс-службы ЧТПЗ