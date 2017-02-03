Honeywell презентует новинки для систем отопления и теплоснабжения

Еще одним участником Aquatherm Moscow 2017 станет компания Honeywell, мировой лидер в области технологий и промышленного производства. На стенде компания представит широкий ассортимент оборудования и решений для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, тепловых пунктов и котельных, а также уникальные решения для производителей оборудования. Так, среди новинок для систем отопления и теплоснабжения будут продемонстрированы:

- Экономичные решения для многозонных систем отопления MVC80-ZONE.

- Специализированные решения для тепловых пунктов с возможностью удаленного доступа через облачный сервис, адаптированные к российским условиям.

Вниманию производителей оборудования мы предлагаем:

- Система каскадного регулирования газовых котлов

- Уникальные запатентованные разработки Honeywell в производстве электронных плат и газовых клапанов для атмосферных и конденсационных котлов, адаптированные к российским условиям

- Энергоэффективные решения для технологии Premix и конденсационной техники

- Компоненты для производства смесительных узлов, вентиляционных и холодильных установок.

Кроме того, на выставке впервые будут представлены решения для комфорта в помещении: это решение для комплексной автоматизации коттеджей и таун-хаусов Sentience (управление отоплением, освещением, вентиляцией и кондиционированием) и бытовые очистители воздуха Air Touch.

Анна Попова

По материалам пресс-службы Honeywell