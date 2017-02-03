Компания Austroflex разработала инновационное решение для систем трубопроводов

Компания Austroflex Rohr – Isoliersysteme GmbH произвела уникальную изоляцию из вспененного сшитого полиэтилена и высококачественного пенополиуретана для систем предизолированных трубопроводов квартального отопления и водоснабжения. Это позволяет системам гибких предизолированных трубопроводов AustroPUR быть максимально энергоэффективными, оставаясь при этом необычайно гибкими.

Исследование и инновации – важный принцип работы компании Austroflex Rohr - Isoliersysteme GmbH, способствующий непрерывному развитию продуктов, что гарантирует наивысшее качество. Аналогов системы AustroPUR на данный момент не существует. Общая сумма инвестиций в новый продукт AustroPUR составляет более 4 миллионов евро.

Напомним, завод Austrofleх расположен в Австрии, общая площадь завода 25,000 м ². Завод вот уже более 30 лет производит предизолированные гибкие системы трубопроводов AustroPEX и AustroPUR для бесканальной подземной прокладки наружных тепловых сетей (трубопроводов отопления), а также трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения и напорной канализации. Ассортимент продукции Austroflex (Астрофлекс) – это полный спектр систем предварительно изолированных гибких трубопроводов и необходимых комплектующих, предлагающий как стандартные так и уникальные решения для систем отопления, водоснабжения и напорной канализаций.

С продукцией компании можно будет ознакомиться на выставке Акватерм Москва 2017 с 7 по 10 февраля 2017 года (стенд B568, зал 14, павильон 3, МВЦ «Крокус Экспо» (м. Мякинино).

Анна Попова

По материалам пресс-службы организаторов выставки