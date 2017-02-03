«Уральскагрореммаш» закупил насосное оборудование

«Уральскагрореммаш», крупнейший завод Казахстана, выпускающий противопожарную технику, приобрел шесть дизельных насосных установок производства ПСМ. В составе пожарных машин агрегаты тушат очаги возгорания, а также откачивают воду во время паводков, аварий и других стихийных бедствий.

Насосные агрегаты ПСМ с подачей воды 360 мі/ч и напором 100 м установлены в современные пожарные насосные станции ПНС-200. Уникальность машин в том, что они способны тушить очаги возгорания в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют противопожарные части. Все шесть агрегатов оснащены насосами типа НЦПН, предназначенными для подачи пены и воды. Они имеют вакуумную систему водозаполнения, систему подачи и дозирования пенообразователя, поэтому отличаются хорошей производительностью и высоким КПД. Такие показатели важны для агрегата, занимающегося тушением пожара: установка должна работать, как часы, в ситуации, когда необходимо действовать без промедления. В составе насосных установок - двигатель ЯМЗ, а значит, интенсивная работа им не страшна. Это самый выносливый, и в то же время неприхотливый мотор в линейке ПСМ. Он отлично работает даже на топливе низкого

качества и при этом обладает продолжительным межсервисным интервалом - 500 моточасов.

Дизель-насосные установки для завода «Уральскагрореммаш» - это уже не первый проект ПСМ для предприятий Казахстана. Агрегаты ярославского производства работают на Павлодарском заводе трубопроводной арматуры, помогают строить энергосеть «ЮКГРЭС-Алма», резервируют вахтовый поселок нефтегазовой компании «КазМунайГаз». Теперь установки ПСМ продемонстрируют свои возможности и в пожаротушении.

Анна Попова

По материалам портала «и-Маш»