«Эго Инжиниринг» впервые покажет на стенде продукцию российского и зарубежного производства

Специалисты «Эго Инжиниринг» приглашают гостей выставки Aquatherm Moscow 2015 посетить стенд компании А 402: на нем впервые будет выставлен ряд высокотехнологичной продукции российского и зарубежного производства, существенно расширяющей ассортимент инженерного оборудования для комплектации систем водоснабжения, отопления и канализации.

В частности, на стенде можно будет увидеть сразу несколько новинок от крупнейшего российского производителя – завода «ПРО АКВА». В новом сезоне предприятие запустило высокотехнологичную линию полиэтиленовых труб PRO AQUA PE-RT с кислородным барьером EVOH, предназначенных для систем питьевого и хозяйственного водоснабжения, комплектации теплого пола, систем теплых стен и потолков. Оборудование, установленное на заводе «ПРО АКВА», выпускает пятислойную трубу PE-RT. Кислородный барьер EVOH находится внутри конструкции трубы, от повреждений его надежно защищают клеевой слой и внешний слой PE-RT. Трубы Pro Aqua PE-RT SDR9 диаметром 16 мм и толщиной стенки 2 мм чаще всего применяются для организации низкотемпературного отопления в коттеджах или частных домах, а также для монтажа системы теплый пол. Трубы Pro Aqua PE-RT SDR7,4 при том же диаметре 16 мм, имеют толщину стенки 2,2 мм, поэтому способны выдерживать большие нагрузки. Их можно использовать под низкотемпературные системы в многоквартирных домах.

Еще одна новинка от завода «ПРО АКВА» - две новых линии производства малошумной канализацииPOLYTRON STILTE и POLYTRON STILTE Plus. Высокопрочные многослойные канализационные трубы и фитинги POLYTRON STILTE толще стандартных труб Polytron Comfort (ГОСТ 32414-2013). Они имеют три слоя и производятся на специальной экструзионной линии. Наружный слой POLYTRON STILTE является ударопрочным, средний слой обладает шумопоглощающим эффектом за счет добавления в сырье специальных минеральных веществ, увеличивающих его молекулярный вес. Внутренний слой труб и фитингов представляет собой гладкую поверхность, которая препятствует зарастанию сечения и предотвращает засоры. Продукция POLYTRON STILTE рекомендована для

применения в многоэтажных домах, а также в коттеджах и таунхаусах. При этом система POLYTRON STILTE полностью совместима со стандартной канализацией по ГОСТ 32414-2013.

Бесшумная канализация POLYTRON STILTE Plus производится из высокоплотного материала и соответствует максимальным требованиям звукоизоляции по DIN 4109. Трубы и фитинги POLYTRON STILTE Plus выпускаются на специальном высокотехнологичном оборудовании при участии специалистов по работе с компаундами. Данная система будет идеальным решением для любых премиальных объектов недвижимости т.к. система включает в себя диаметры от 50 до 200 мм и обладает низким коэффициентом температурного расширения.

Новые коллекторные блоки Pro Aqua, которые будут представлены на стенде компании «Эго Инжиниринг», – это эффективное решение для организации системы отопления и теплого пола. Блоки произведены из нержавеющей стали марки AISI 304, которая является одним из самых экологичных материалов. Толщина стенки коллекторного блока Pro Aqua составляет 1,6 мм, а вес блока на 4 выхода достигает 2.8 килограмма. Коллекторные блоки имеют увеличенное проходное сечение 16.28 см2 и обладают повышенной пропускной способностью. Технические данные коллекторного блока Pro Aqua лучше, чем у аналогичной продукции, выпущенной под другими брендами. Это говорит о том, что коллекторные блоки Pro Aqua надежная продукция, рассчитанная на долгую эксплуатацию.

Еще одна новая продукция от компании «Эго Инжиниринг» - автоматика для теплого пола Insolo, которая помогает создать в помещении комфортную температуру и сэкономить энергоресурсы. В линейке автоматики представлены проводная и беспроводная автоматика: коммуникатор, комнатный термостат, термоголовка и сервопривод, выпущенные под брендом Insolo.

Весь ассортиментный ряд автоматики Insolo представляет собой оборудование новейшего типа, которое позволяет контролировать температуру в разных помещениях с точностью до одного градуса. Программа коммуникатора дает возможность воспользоваться функцией недельного программирования, что позволяет сэкономить до 30 % энергоресурсов, сохранив при этом комфортную температуру в помещениях. Кроме того, в представленном ассортименте автоматики есть беспроводная аппаратура премиум сегмента, которая настраивается при помощи сигнала вай-фай.

На стенде компании «Эго Инжиниринг» будет представлен редуктор давления Pro Aqua, который поддерживает заданное давление в трубопроводе, вне зависимости от скачков давления в общей сети. Редуктор давления Pro Aqua произведен из стали AISI 304 в соответствии с ГОСТ Р 55023-2012. Применяется в инженерных системах с рабочим давлением 16 бар и температурой текучей среды от +5 до +80 °С.

Кроме этого, компания «Эго Инжиниринг» представляет группу безопасности Insolo, которая используется для оснащения котлов и водонагревателей систем автономного отопления и ГВС, для защиты от превышения безопасного давления и завоздушивания. В состав группы входят: предохранительный клапан (фиксированная настройка - 3 бара), автоматический воздухоотводчик с отсекающим клапаном, манометр 0-10 бар и резьбовой патрубок для подключения расширительного бака.

Напомним, в 2017 году компания «Эго Инжиниринг» празднует юбилей своего основного бренда Pro Aqua, поэтому, попав на оригинальный стенд компании, вы окунетесь в атмосферу настоящего праздника. На стенде вас будут ждать профессионалы в области инженерных коммуникаций, которые продемонстрируют новые продукты и расскажут об их преимуществах.

Анна Попова

По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»