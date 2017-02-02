Минэнерго: «Нефтегаз-2017» станет площадкой для конструктивного общения профессионалов отрасли

Нефтегазовый комплекс играет важнейшую роль в российской экономике, обеспечивая жизнедеятельность производственного сектора, устойчивость финансовой системы и принося значительную часть экспортных доходов, говорится в приветствии заместителя Министра энергетики РФ Кирилла Молодцова участникам, гостям и организаторам международной выставки «Нефтегаз-2017», которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» 17–20 апреля.

Обсуждение перспектив ТЭК России, подчеркивает замглавы Минэнерго, в контексте приоритетов развития мировой энергетики является актуальной и жизненно важной задачей для сохранения лидирующих позиций нашей страны в экспорте и использовании нефтяных и газовых ресурсов.

«Рассчитываю, что «Нефтегаз-2017» станет площадкой для конструктивного общения профессионалов отрасли, а новейшие образцы нефтегазового оборудования, представленные на выставке, будут по достоинству оценены участниками и найдут широкое практическое применение», – говорится в послании.

Выставка «Нефтегаз-2017» имеет официальную поддержку Министерства энергетики РФ и будет проходить в «Экспоцентре» одновременно с другим важным отраслевым событием – Национальным нефтегазовым форумом.

Участниками выставки и форума станут ведущие зарубежные и российские производители и поставщики нефтегазового оборудования, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании, представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества.

Сайт выставки: http://www.neftegaz-expo.ru/

Пресс-служба АО «Экспоцентр»