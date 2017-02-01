ООО «Гусар» приняло участие в рабочей встрече с правительством Тульской области

30 января Владимирскую область с официальным визитом посетила делегация правительства Тульской области во главе с первым заместителем губернатора, председателем правительства Юрием Андриановым. Основной целью официального визита стало развитие сотрудничества регионов в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

На встрече Гусевский арматурный завод «Гусар» представлял генеральный директор Александр Берёзкин. Он выступил с докладом «Инновационные технологии в развитии импортозамещающего производства. Примеры эффективного сотрудничества с государственными корпорациями» и рассказал о реализации программы импортозамещения на заводе, открытии в 2018 году нового литейного завода и разработке новых видов оборудования в рамках сотрудничества с такими компаниями, как «Транснефть» и «Газпром».

Анна Попова

По материалам пресс-службы ООО «Гусар»