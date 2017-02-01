ООО «БРОЕН» разработало новый шаровой кран

Компания «БРОЕН» представляет новинку – шаровой кран КШГ 11с10фт для применения в сетях газораспределения и газопотребления. Он обеспечивает надежное перекрытие потока среды (неагрессивный природный газ, воздух, нейтральный газ).

Как сообщает производитель, краны БРОЕН КШГ 11с10фт имеют приварное или фланцевое присоединение в соответствии с ГОСТ 33259-2015 и цельносварную конструкцию, которая

предотвращает утечки, возможные при соединении частей корпуса болтами. Корпус обладает максимальной прочностью, а седловое уплотнение шарового крана поджимается к шару комплектом пружин, со стороны входного и выходного патрубков. Для шпинделя шарового крана БРОЕН КШГ 11с10фт, монтируемого изнутри корпуса, используется кольцо, защищающее шпиндель от выбрасывания из корпуса рабочей средой, находящейся под давлением. Герметичность шпиндельного узла обеспечивается уплотнительными кольцами.

Испытания шаровых кранов БРОЕН КШГ 11с10фт на плотность и прочность материалов и сварных швов, испытания на герметичность подвижных и неподвижных уплотнительных частей затвора производятся согласно требованиям ГОСТ 21345-2005, PN 92/M-74001, ISO 5208, API 6D. Шаровой кран БРОЕН КШТ 11с10фт имеет класс герметичности А согласно ГОСТ Р 54808-2011, не требует специального обслуживания и может быть смонтирован на горизонтально и вертикально расположенных трубопроводах

Анна Попова

По материалам пресс-службы ООО «БРОЕН»