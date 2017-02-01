«Атомэнергомаш» получил около 1 млрд рублей за реализацию непрофильных активов в 2016 году

Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» АО «Атомэнергомаш» в 2016 году реализовал непрофильных активов на сумму 943,1 млн. руб. В результате целевой уровень, установленный Госкорпорацией, был выполнен на 104%.

«Атомэнергомаш» не первый год оказывается в лидирующих позициях среди дивизионов и организаций отрасли по выручке от продаж непрофильных активов и продолжает активно работать в данном направлении. Продажа непрофильных активов идет в рамках реализации программы повышения эффективности, наравне с мероприятиями по сокращению затрат и времени протекания производственных и управленческих процессов. Высвобождающиеся средства направляются на финансирование производственной деятельности, в том числе, реализацию инвестпроектов и модернизацию оборудования. Каждой сделке предшествует открытая публичная процедура, принять участие в которой может любая организация или физическое лицо.

Анна Попова

По материалам пресс-службы АО «Атомэнергомаш»