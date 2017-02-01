«ЗапСибНефтехим» активно заключает сделки на поставку материалов и комплектующих

Так, в декабре «ЗапСибНефтехим» заключил 44 сделки с российскими компаниями по закупкам строительных материалов. В частности, тюменская компания «Промэкскавация» поставит 23 тыс. куб. м песка на строительную площадку «ЗапСибНефтехима». ООО «СИБУР Геосинт» поставит на площадку более 102 тыс. кв. м полимерной решетки и 9 тыс. кв. м канвалана – нетканого геотекстильного материала. Екатеринбургская компания ООО «Евротара» изготовит для нужд стройплощадки 8 тыс. 205 деревянных поддонов. Их коллеги из уральского региона - фирма ООО ТД «УСЭК» - поставит 3869 штук электромонтажных материалов, 38 деталей оборудования пропускной системы СКУД, 30 светильников и выключатель. Компания ООО «Промстрой Групп»

заключила договор на поставку крупной партии плит и сборного железобетона. ПСК «Геотодор» (Саратовская область) изготовит порядка 3 тыс. комплектов резинотехнических деталей – манжетов и колец.

Кроме того, заключены сделки с томскими, тюменскими, екатеринбургскими, московскими, санкт-петербургскими, ижевской и тобольской фирмами на изготовление и поставку соединительных коробок, опор и деталей трубопроводов, полиэтиленовых труб, кабельно-проводниковой продукции и другого оборудования.

Анна Попова

По материалам портала «Тюменские линии»