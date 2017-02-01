О нефтепроводе «Заполярье – Пурпе»

Сегодня протяженность магистральных нефтепроводов превышает 221 тысячу километров, что позволяет существенно экономить на транспортировке в любых природно-климатических условиях. Самым северным из нефтепроводов стал «Заполярье-Пурпе», перед запуском которого о трубопроводном транспорте как существенной компоненте развития экономики страны говорил Владимир Путин: «У нас с вами сегодня - это сложные, большие промышленные объекты».

Как пишут СМИ, через самый северный в мире нефтепровод ямальская нефть напрямую поступает на азиатские рынки, вливаясь в Иркутской области в Восточный нефтепровод протяженностью 4740 километров. По словам Дмитрия Кобылкина, губернатора ЯНАО, это один из крупнейших объектов нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан, по которой нефть пойдёт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Действительно, протяжённость нефтепровода составляет 488 километров, а с подземными переходами 252. Строили «Заполярье – Пурпе» с юга на север, так что большая половина в Заполярье стала самой сложной. Зимой – минус 56, летом – плюс 34, скорость ветра – до 40м/с, болота, мерзлота. Отсюда уникальные технологические решения российских специалистов: сваи, термостабилизаторы для заморозки грунта, специальные модули на болотах, пункты подогрева нефти – до плюс 60. Как отмечает Александр Синельников, начальник техуправления нефтетранспортного предприятия, г. Новый Уренгой, весь металл, свайная труба – это всё отечественное. Самый северный нефтепровод существенно активизировал работу российской промышленности, работали все: от металлургов до инженеров. Вклад в развитие российской экономики трудно переоценить.

Анна Попова

По материалам портала «Ямал-Регион»