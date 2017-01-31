Ночью в Вологде произошла утечка аммиака

31 января в 00.40 в Вологде в одной из цистерн грузового состава на станции Лоста произошла утечка газообразного аммиака из-за неисправности запорной арматуры. На место аварии сразу же прибыли пожарные, а также оперативная группа ГУ МЧС по Вологодской области.

Как сообщают региональные СМИ, специалисты производили замеры воздуха на наличие предельно допустимых концентраций паров аммиака. Спасатели произвели подворовой обход в частном секторе у станции Лоста. По состоянию на 2 часа ночи состояние воздуха было в пределах нормы.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам портала «Провинция»