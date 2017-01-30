«Башнефть» подала иск к «Транснефти»

Нефтяная компания «Башнефть», которую с октября 2016 года контролирует «Роснефть», подала иск к «Транснефти». Ранее Арбитражный суд Москвы принял иск к «Транснефти» от самой «Роснефти». О подаче иска «Башнефти» к «Транснефти» сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Агентство отмечает, что подробности дела не приводятся.

Исковое заявление «Башнефти» к «Транснефти» было подано накануне, отмечает ТАСС. 25 января в арбитраж поступил иск «Роснефти» в рамках разбирательства о транспортировке нефти «Транснефтью». С декабря суд ввел обеспечительные меры в рамках разбирательства между двумя компаниями, по которым «Транснефти» было запрещено прекращать транспортировку сырья «Роснефти». 26 января стало известно, что бывший президент «Башнефти» Александр Корсик стал кандидатом в совет директоров «Транснефти». Об этом сообщали источники «Интерфакса» в правительстве, а также подтвердили РБК источник в самой компании, знакомый экс-главы «Башнефти» и чиновник федерального ведомства. 12 октября «Башнефть» перешла под контроль «Роснефти», которая приобрела ее контрольный пакет за 329,7 млрд руб. и полностью сменила руководство компании. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев РБК по иску к «Транснефти»

Источник: http://ogjrussia.com/news/view/news-3286