АО «Гипровостокнефть» планирует провести очередную научно-практическую конференцию

Опыт проведения Международной конференции «Комплексный инжиниринг в нефтедобыче: опыт, инновации, развитие» в канун 70-летия АО «Гипровостокнефть», в августе 2016 года, выявил большой практический и деловой потенциал в организации подобной формы экспертного диалога. Более 120 участников высоко оценили созданную Поволжскую платформу профессионального обмена опытом.

Очередная Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам нефтегазодобычи запланирована на 23-25 августа 2017 года. О месте проведения и основных темах конференции будет сообщено позднее. Следите за новостями на сайте www.gipvn.ru. Источник: http://www.gipvn.ru/press-tsentr/novosti/?ELEMENT_ID=625