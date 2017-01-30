Представители ПАО «Лукойл» посетили тюменские предприятия группы ГМС

Делегация специалистов ПАО «Лукойл» во главе с вице-президентом по закупкам Д.В. Рогачевым посетила предприятия Группы ГМС в г. Тюмень - АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Делегацию сопровождали представители Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области во главе с директором департамента Л.С. Остроумовым.

Визит состоялся в рамках программы двухдневной встречи «Лукойла» с машиностроительными компаниями Тюменской области. В ходе визита гости ознакомились с производственными цехами предприятий и основной линейкой выпускаемого нефтегазового оборудования, в том числе освоенного в рамках программы импортозамещения. В ходе встречи был продемонстрирован новый научно-испытательный метрологический стенд многофазных потоков, созданный «ГМС Нефтемаш» в сотрудничестве с Тюменским государственным университетом при финансовой поддержке министерства образования и науки Российской Федерации.

Напомним, АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш» имеют успешный опыт изготовления и поставки высокотехнологичного нефтегазового оборудования на объекты ПАО «Лукойл». В настоящее время на исполнении находятся контракты по поставке блочно-модульных насосных станций различного назначения, а также крупных партий сепарационного оборудования и аппаратов, работающих под давлением.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам портала «и-Маш»