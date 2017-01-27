ЦКБМ поставил детали насосов на Ростовскую АЭС

В АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (входит в «Атомэнергомаш») состоялась очередная отгрузка комплекта деталей и узлов главных циркуляционных насосов для Ростовской АЭС. В частности, на станцию отправлен модернизированный корпус насоса ГЦН-195М, а также прокладки, шайбы и уплотнительные кольца. Запасные части будут использоваться для проведения планово-предупредительных ремонтов насосного оборудования.
Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»
По материалам портала «и-Маш»