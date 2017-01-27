ГК «Газовик» поставила ГРПШ для газификации микрорайона в Кабардино-Балкарии

Как сообщает пресс-служба Группы компаний «Газовик», в селении Шалушка Чегемского района Кабардино-Балкарии завершаются работы по газификации нового микрорайона «Северный», рассчитанного на 300 жилых домов. Работы велись в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», сметной стоимостью 11 млн рублей», – сказали в пресс-службе муниципалитета.

В результате проведенных работ завершены работы по прокладке газопровода протяженностью 4740 метров с установкой шкафных газорегуляторных пунктов производства ГК «Газовик».

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам пресс-службы ГК «Газовик»