«Курганхиммаш» завершает работы по вводу в эксплуатацию нового технологического оборудования

Как сообщают в «Курганхиммаше», уже закончена модернизация участка цеха №45 по изготовлению толстостенных обечаек, а также завершается монтаж печи для нагрева листов перед вальцовкой и шахтной печи для термообработки обечаек. Более того, модернизирован стенд для автоматической сварки продольных швов обечаек. Теперь ООО «Курганхиммаш» может изготавливать обечайки наружным диаметром до 4000 мм.

На участке тяжелого оборудования цеха проводятся шеф монтажные и пуско-наладочные работы установки для автоматической сварки кольцевых швов изделий диаметром до 5000 мм и массой до 180 т. Данная установка оснащена сварочным оборудованием для автоматической сварки фирмы ESAB, а также роликоопорами на рельсовых тележках грузоподъёмностью до 180 т.

Введен в эксплуатацию второй тяжелый участок для изготовления оборудования массой до 180 т. На нем установлены портальные установки для автоматической сварки кольцевых швов, оснащенные сварочными автоматами фирмы ESAB, а также роликоопорами на рельсовых тележках грузоподъемностью до 180 т.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам портала «и-Маш»