ASTIN BGM Group провела семинар в Кургане

Новый профессиональный год ASTIN BGM Group начинает со встречи со своими партнерами. 18 января 2017 года состоялся практический семинар компании в г. Кургане на тему «Применение газорегуляторных пунктов и установок в системе газоснабжения». По традиции в мероприятии принимали участие представители проектных, монтажных и газораспределительных организаций Курганской области.
Впервые семинар прошел с участием СП «ТермоБрест»: специалисты предприятия дали рекомендации относительно подбора, эксплуатации и ремонта запорно-регулирующей арматуры.
Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»
По материалам пресс-службы ООО «Астин»