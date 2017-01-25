«Транснефть – Сибирь» приступил к модернизации участка МНП

В частности, Сургутское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» выполняет реконструкцию участка магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры – Клин. Его строительство началось в августе 2016 года. Протяженность заменяемого участка, расположенного в районе ЛПДС «Западный Сургут» (Сургутский район, ХМАО-Югра), составляет 28,9 км. В настоящее время выполнена сварка трубы протяженностью 8,12 км. Кроме того, произведено обустройство лежневой дороги протяженностью 3,65 км, выполнены работы по укладке 1,5 км и балластировке 0,28 км нефтепровода.

Новый участок будет подключен к системе нефтепровода Холмогоры – Клин после проведения гидравлических испытаний на прочность и герметичность. Ввод объекта в эксплуатацию по графику планируется в ноябре 2018 года. В настоящее время транспортировка нефти по трубопроводу осуществляется в штатном режиме.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам пресс-службы АК «Транснефть»