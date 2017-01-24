СП «ТермоБрест» и «Астин Груп» проведут обучающий семинар в Оренбурге

СП «ТермоБрест» совместно со своим официальным дилером – производственным холдингом ASTIN BGM Group (г.Екатеринбург, Россия) проведет в г. Оренбурге обучающий семинар на тему «Применение регуляторов-стабилизаторов давления производства СП «ТермоБрест» ООО в системах газораспределения» с ознакомлением со всей номенклатурой производимой продукции.

Время и место проведения семинара – 24 января 2017 г. с 10:00 до 15:00. Красная площадь, 1Б, конференц-зал Клубного Комплекса «ЯР».

В рамках семинара можно будет ознакомиться с новейшими образцами газового оборудования, получить практический опыт его монтажа, обслуживания и ремонта. Проектирующему персоналу будут представлены возможности реализации требований нормативных документов к газовому оборудованию и даны профессиональные рекомендации по подбору. Обучение будет производиться с использованием опытной газорегуляторной установки и образцов продукции. Докладчиком выступит руководитель департамента конструкторской работы и качества СП «ТермоБрест» ООО Брощук Александр Васильевич.

Анна Попова, журналист Медиа-центра «Арматурный эксперт»

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО