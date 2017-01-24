Министерство образования и науки Республики Татарстан и группа компаний «Римера» заключили новое соглашение о взаимодействии в сфере подготовки кадров на 2017-2019 гг.

Соглашение подписали заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Энгель Фаттахов и генеральный директор ГК «Римера» Борис Коваленков.

– В рамках данного соглашения мы совместно с Группой ЧТПЗ продолжим работу по внедрению системы дуального образования в Республике, поэтапно модернизируя существующую модель подготовки квалифицированных рабочих кадров для машиностроительной отрасли, – прокомментировал Энгель Фаттахов.

– В Татарстане Группой ЧТПЗ и Правительством Республики на основе частно-государственного партнерства успешно реализуется образовательный проект «Колледж будущего Татарстана». В рамках подписанного соглашения мы обозначили дальнейшие совместные шаги с целью совершенствования подготовки профкадров. Это, прежде всего, расширение лабораторной базы «Колледжа будущего Татарстана», разработка новых востребованных отраслью образовательных программ, создание тренировочной инфраструктуры для подготовки участников чемпионатов по стандартам WorldSkills и JuniorSkills, повышение квалификации преподавателей на предприятиях Группы ЧТПЗ, введение системы грантовой поддержки лучших преподавателей, прохождение практики студентов на предприятиях ГК «Римера» и другое, – отметил Борис Коваленков.

На реализацию данных мероприятий Министерство образования науки Республики Татарстан планирует направить более 130 млн рублей, ГК «Римера» – свыше 100 млн рублей.

Напомним, первое соглашение между Министерством образования и науки и ГК «Римера» было подписано в 2013 году. В рамках реализации соглашения компания выделила площади (более 1000 кв.м) под строительство учебно-лабораторного комплекса на территории завода «Алнас», произвела ремонт помещений комплекса, оснастила необходимой мебелью и оборудованием. Министерство оборудовало «Колледж будущего Татарстана» современными лабораториями по электромонтажу, CAD/CAM технологиям, мехатронике, гидроавтоматике, пневмоавтоматике, токарным и фрезерным работам на станках с ЧПУ, сварочным и информационным технологиям. Также специалисты завода «Алнас» откорректировали и разработали практикоориентированные программы обучения, организовали ежегодные производственные практики более 100 студентам «Альметьевского профессионального колледжа» – партнера проекта.

Сегодня более 200 студентов «Альметьевского профессионального колледжа» проходят обучение в «Колледже будущего Татарстана» по пяти специальностям «Станочник» (металлообработка), «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Технология машиностроения», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Электросварочное и газосварочное производство». Студенты и слушатели «Колледжа будущего Татарстана» регулярно завоевывают призовые места на региональных чемпионатах по стандартам WorldSkills и JuniorSkills.