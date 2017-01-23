«Грундфос Истра» соответствует европейским стандартам

СМИ сообщают, что подмосковный завод «Грундфос Истра» успешно прошёл два аудита на соответствие европейским стандартам.

Так, первый был проведён немецким представительством TUV Rheinland на соответствие новой производственной линии стандартам EN 12050-1 и EN 12050-2 – «Канализационные насосные установки для отвода стоков от зданий и территорий». Следом за ним компания DEKRA, Нидерланды провела аудит соответствия производства европейским требованиям директив взрывозащищенности ATEX и IECEx. По результатам проверки оба аудитора отметили высокую культуру российского производства и выдали положительные заключения о пройденных аудитах.

Новая линия по производству насосов для водоотведения была запущена на подмосковном заводе «Грундфос Истра» в августе 2016 года. Это событие стало значимым шагом в процессе локализации оборудования, выпускаемом концерном на территории России. На новом участке производятся насосы серий SE1, SEV, SL1/SL1 AUTOADAPT, SLV/SLV AUTOADAPT, SEG/SEG AUTOADAPT, предназначенные для перекачивания сточных вод в различных муниципальных, промышленных и бытовых системах.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам портала «и-Маш»