ГК «Римера» поставила блочно-модульную установку на «Ямал СПГ»

Ижевское предприятие ГК «Римера» завершило отгрузку блочно-модульной столовой для Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения компании «Ямал СПГ» стоимостью более 37 млн. рублей.

Здание общей площадью 675 кв. м. состоит из 36 цельносварных блоков под чистовую отделку, которые будут собраны на месторождении заказчика в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. Столовая рассчитана на 200 посадочных мест и оснащена необходимым кухонным оборудованием, системой подготовки воды, а также всеми инженерными коммуникациями для обеспечения безопасных и комфортных условий эксплуатации. В состав помещений столовой входят обеденный зал, горячий цех, моечная,

гардеробная, холодный, мясной, рыбный и овощной цехи, кладовая, комнаты для персонала и др.

В ходе выполнения заказа большое внимание уделялось соблюдению сроков и обеспечению высокого качества: заказчик дважды проводил аудиты качества на производственной площадке. Завершится реализация проекта столовой шеф-монтажом на месторождении заказчика в феврале-марте 2017 года.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт» По материалам портала «и-Маш»