ВТЗ получил премию Правительства в области качества

19 января состоялось вручение премий Правительства 2016 года в области качества. Премии в области качества учреждены постановлением Правительства от 12 апреля 1996 года №423 и присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов управления качеством.

В этом году Премии присуждены 11 российским организациям за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Организации – лауреаты премии достигли высоких показателей качества продукции и услуг, положительной динамики объёмов производства и снижения уровня отказов (дефектов) продукции, реализовали программы технического перевооружения производства, использования современного оборудования, высокого уровня автоматизации производства, эффективных средств контроля качества продукции.

Одним из предприятий, получивших премию, стало АО «Волжский трубный завод» (Волгоградская область, город Волжский), основанный в 1970 году. ВТЗ производит бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической, автомобильной отраслей, для машиностроения, теплоэнергетики, электросварные спиральношовные и прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов. Трубы производятся в соответствии с международными стандартами API, DIN EN, ASTM, российскими стандартами и техническими условиями.

Анна Попова, журналист Медиа-центра «Арматурный эксперт»

По материалам пресс-службы Минпромторга