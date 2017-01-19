ПАО «Энергомашспецсталь» готовит к отгрузке крупный заказ

ПАО «Энергомашспецсталь» (входит в «Атомэнергомаш») поставит крупную партию слитков для компании Euskal Forging, Испания. Контрактом предусмотрено, что ЭМСС изготовит и отгрузит заказчику 36 кузнечных заготовок общим весом 1039,6 т. Слитки выступят в качестве сырьевой базы, из которых произведут детали для разных отраслей промышленности. Отгрузка продукции предприятию Euskal Forging будет осуществляться частями. Согласно установленному в контракте графику поставок, последние заготовки будут отправлены заказчику в апреле 2017 г.

Анна Попова, журналист медиацентра «Арматурный эксперт»

По материалам портала «и-Маш»